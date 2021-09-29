Какие изменения ждут регион в связи с уходом Сипягина? Сегодня он принял решение покинуть Владимирскую область ради Госдумы. Мотивируя своё решение, Владимир Сипягин сообщает, что больше

Какие изменения ждут регион в связи с уходом Сипягина? Сегодня он принял решение покинуть Владимирскую область ради Госдумы. Мотивируя своё решение, Владимир Сипягин сообщает, что больше возможностей помогать Владимирской области у него будет на федеральном уровне. Кроме того, глава региона обещает поддержку своему преемнику. Напомним, слухи о том, что губернатор не доработает до конца срока