В МЧС поделились подробностями пожара в деревне Аленино. Напомним, там загорелся двухэтажный гараж, часть которого была приспособлена под жильё. Пожарные оперативно ликвидировали

В МЧС поделились подробностями пожара в деревне Аленино. Напомним, там загорелся двухэтажный гараж, часть которого была приспособлена под жильё. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на 48 кв.м. В момент происшествия внутри находились трое человек – мужчина, женщина и ребёнок. Последние, как только началось задымление, сразу покинули дом. А вот на первом этаже оставался мужчина. На помощь