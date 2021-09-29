Кроме Игоря Игошина и Григория Аникеева депутатский мандат получил Алексей Говырин. От своего...

Кроме Игоря Игошина и Григория Аникеева депутатский мандат получил Алексей Говырин.От своего места в Государственной думе отказалась Президент федерации лыжных гонок России, спортсменка Елена Вяльбе. Она сделала выбор в пользу продвижения отечественного спорта на международном уровне, оставаясь тренером. Таким образом, Центральная избирательная комиссия страны приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе депутату областного Законодательного собрания Алексею Говырину. Он уже написал заявление о сложении с себя депутатских полномочийАлексей Говырин, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ:- Хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто голосовал за мою кандидатуру в составе территориального списка партии "Единая Россия". Это была очень напряженная и активная предвыборная кампания. Я провел очень большое количество встреч с избирателями, фактически каждый день встречался с жителями и все те обращения, которые ко мне поступали, взяты мной на контроль.