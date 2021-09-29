Суд признал виновным в коммерческом подкупе 40-летнего гендиректора фирмы, которая занималась строительством собинской школы. Расследовал уголовное дело региональный следком совместно

Суд признал виновным в коммерческом подкупе 40-летнего гендиректора фирмы, которая занималась строительством собинской школы. Расследовал уголовное дело региональный следком совместно ФСБ. Как установили следователи и суд, в июле 2017 года по итогам торгов администрация Собинского района заключала муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 учеников. Сумма контракта составила 647 миллионов рублей.