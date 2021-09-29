На границе Владимирской и Ивановской областей к перелёту готовятся полторы тысячи серых журавлей....

На границе Владимирской и Ивановской областей к перелёту готовятся полторы тысячи серых журавлей. Учёт птиц орнитологи провели в Клязьминском заказнике.Мониторинг "предполётного" скопления специалисты ведут уже 20 лет. Об этом в интервью нашим ивановским коллегам рассказал Владимир Мельников, президент Союза охраны птиц России. Своего пика "предполётный сбор" журавлей достигает во второй половине сентября. А в начале октября птицы, как правило, улетают. Но вот отдельные группы могут задерживаться до конца ноября. Места их ночёвок всё дальше смещаются в пойму Клязьмы. Благодаря индивидуальным меткам орнитологи выяснили, главным "предзимним" направлением для журавлей остаётся Ближний Восток.