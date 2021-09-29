Эксперт считает, что украинские власти умудрились рассориться со всеми своим союзниками всего за два года.

Эксперт считает, что украинские власти умудрились рассориться со всеми своим союзниками всего за два года.Специалист по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал о новом газовом контакте между Россией и Венгрией. Он обратил внимание на негативную реакцию украинских властей на эту ситуацию, которая в итоге может привести к охлаждению отношений между Киевом и Будапештом. Эксперт заявил, что Украина уже потеряла последних реальных союзников.По мнению экономиста, правительство Владимира Зеленского сделало значительно больше для ухудшения отношений с соседями, чем власти до Майдана. Землянский подчеркнул, что Украине понадобилась всего два года, чтобы потерять последних реальных союзников.Эксперт уверен, что отношения с Грузией ухудшились из-за "любви" властей к Михаилу Саакашвили. Он также отметил, что Незалежная потеряла Молдавию из-за истории с судьей Николаем Чаусем. Напомним, украинские спецслужбы де-факто выкрали беглого судью с территории соседней страны, чем спровоцировали международный скандал.Особое внимание экономист обратил на Белоруссию. Он подчеркнул, что власти Украины зачем-то ввели против нее санкции и ограничили авиасообщение, а местные политики называли президента республики Александра Лукашенко диктатором.До этих событий, по словам Землянского, были испорчены отношения со Словакией. Он напомнил, что Украина пожаловалась США и Евросоюзу на своего соседа и потребовала начать реверс газа.Эксперт иронично заметил, что про Польшу даже не надо ничего рассказывать. В список бывших союзников Украины, с которыми власти уже испортили отношения, экономист добавил Венгрию. Он подчеркнул, что сегодня из соседей в нормальных отношениях с Незалежной остается только Румыния.