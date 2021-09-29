ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается пропавшая без вести Дадашова Мариам Рашадовна, 2018 года рождения...

ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается пропавшая без вести Дадашова Мариам Рашадовна, 2018 года рождения, местонахождение которой с 15 мая 2021 года и до настоящего времени не установлено.Приметы: возраст 3 года, глаза карие, волосы темные, длинные.Одета: светло-розовый костюм, розовая жилеткаПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8-495-616-06-01; 8-926-342-29-28 или в службу «02» (с мобильного «102»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29