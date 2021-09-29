Злоумышленник, находясь в одном из магазинов на Тверской улице, похитил дорогостоящие алкогольные напитки и другой товар, спрятав его под одежду...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбое и краже имущества из супермаркета», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник, находясь в одном из магазинов на Тверской улице, похитил дорогостоящие алкогольные напитки и другой товар, спрятав его под одежду. На выходе товар заметил администратор магазина и преградил путь посетителю. На что злоумышленник достал из кармана брюк нож и, угрожая им, оттолкнул сотрудника магазина, после чего скрылся вместе с похищенным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Домодедовской улице задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель столицы. У злоумышленника изъят нож и бутылка алкогольного напитка.Также установлено, что задержанный мужчина причастен к ранее совершенной краже алкогольных напитков из данного магазина. Злоумышленник спрятал бутылки с алкоголем под одежду и вышел из магазина, не оплатив покупку.По данным фактам следствием и отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта данных уголовных дел судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60