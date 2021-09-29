Владимирские родители обеспокоены безопасностью детей и контролируют их в режиме реального времени МТС проанализировала спрос на гаджеты для владимирских школьников в своих розничных ..

Владимирские родители обеспокоены безопасностью детей и контролируют их в режиме реального времениМТС проанализировала спрос на гаджеты для владимирских школьников в своих розничных салонах в канун нового учебного года. Чаще всего родители приобретали умные часы детям в возрасте 7-11 лет. Как правило, часы используют для контроля местоположения и безопасности ребенка, т.к. в этом возрасте у детей появляется больше самостоятельности – они посещают школу, кружки и находятся на улице без родителей.Этим летом владимирцы приобрели в салонах МТС в 2 раза больше детских часов, чем годом ранее. Самой популярной моделью стала Elari KidPhone 2 с GPS трекером черного цвета (в числе популярных также розовые и зеленые часы). Также в ТОП-5 моделей умных часов вошли: Детские часы Elari KidPhone 4G с голосовым помощником, Jet Kid Star, Aimoto Pro 4G и Jet View 4G. Описание функционала моделей можно найти на сайте МТС.По статистике МТС чаще всего в салоны за умными часами приходили родители из Владимира, Александрова, Коврова, Мурома и Гусь-Хрустального.«В обществе вырос спрос на детскую безопасность и возросло желание контролировать, где и с кем находится ребенок. Это связано в том числе с тревожными новостями в медиа. Детские часы удобны тем, что, в отличие от смартфона, их сложно забыть на столе, потерять в школе, на кружке или в рюкзаке. Часы вибрируют на руке, а значит, ребенок не пропустит звонок от родителей. Смарт-часы обладают важными функциями: аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, определение геолокации и аудиомониторинг. То есть родители могут услышать, что происходит в данный момент вокруг ребенка, в какой обстановке он находится», - отметил директор филиала МТС во Владимире Алексей Савушкин.