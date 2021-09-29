Супруги-мошенники решили нажиться на дорожной проблеме в Гусь-Хрустальном и придумали хитрый план. Как установили следствие и суд, муж с женой договорись инсценировать ДТП, а затем засудить

Супруги-мошенники решили нажиться на дорожной проблеме в Гусь-Хрустальном и придумали хитрый план. Как установили следствие и суд, муж с женой договорись инсценировать ДТП, а затем засудить городские власти. Для этого они поехали на машине по проспекту Советской власти, там нашли яму на дороге, выпустили воздух из правого переднего колеса и обставили все так, будто бы