ЧП произошло ранним утром – около пяти часов. В пожарную охрану поступил сигнал о возгорании в деревне Аленино Киржачского района – загорелся двухэтажный гараж, судя по всему, на

ЧП произошло ранним утром – около пяти часов. В пожарную охрану поступил сигнал о возгорании в деревне Аленино Киржачского района – загорелся двухэтажный гараж, судя по всему, на территории частного дома. Огнеборцы прибыли на место и увидели сильное задымление на первом этаже. Пожарные ликвидировали возгорание на 48 квадратных метрах. В МЧС сообщают о пострадавшем 33-летнем