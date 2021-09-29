Накануне, 28 сентября, около девяти вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Накануне, 28 сентября, около девяти вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме по адресу: Муромский район, д. Алешунино, ул. Некрасова, д. 43.Пожарные подразделения выехали незамедлительно, однако вызов был совершен поздно. Когда спасатели прибыли, большой дом и баня горели открытым пламенем.Пожарные ликвидировали горение на площади 312 кв. м. В результате пожара сгорел и дом, и баня.К сожалению, в огне погиб мужчина. Его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.