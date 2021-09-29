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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2021-v-kvitancii-energosbyt-volga-budut-vklyucheny-vse-uslugi-upravlyayushhej-kompanii-parus-goroda-karabanovo.html" target="_blank">В квитанции «Энергосбыт Волга» будут включены все услуги управляющей компании «Парус» города Карабаново</a> - В квитанции «Энергосбыт Волга» будут включены все услуги управляющей компании ООО «Парус» города...