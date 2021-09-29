В квитанции «Энергосбыт Волга» будут включены все услуги управляющей компании ООО «Парус» города...
В квитанции «Энергосбыт Волга» будут включены все услуги управляющей компании ООО «Парус» города Карабаново. Жители домов,
находящиеся на обслуживании у данной организации, получат единый платёжный документ в начале октября.
В июле гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области и управляющая компания подписали соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого в квитанции «Энергосбыт Волга» были включены услуги «Электроснабжения ОДН». С октября к ним
добавятся все услуги, оказываемые ООО «Парус» жителям: «Капитальный ремонт», «Содержание общего имущества», «Холодное
водоснабжение на содержание общего имущества», «Горячее водоснабжение на содержание общего имущества».
Для оплаты квитанций клиенты могут воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте
компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта. Для пользователей
мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода.
Также для клиентов, получающих единый платёжный документ, на сайте компании доступен Личный кабинет: https://epd.esbvolga.ru. Сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, клиенты могут управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращение специалистам
энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.
По вопросам оказания услуг по обслуживанию и содержанию домов клиентам необходимо обращаться в адрес ООО «Парус»:
ООО «Парус»
г. Карабаново, ул. Чулкова, д. 11
Телефон: +7 (49244) 5-16-96
Телефон диспетчерской: +7 (49244) 5-16-71
E-mail: [email protected]
Часы работы: пн-чт 08.00-16.00; пт 08.00-15.00; обед 12.00-13.00; сб, вс –выходной.