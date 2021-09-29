Крупный пожар в деревне Алешунино Муромского района унес жизнь одного человека. ЧП произошло около 9 вечера накануне. В пожарную охрану поступил вызов о возгорании в жилом двухквартирном

Крупный пожар в деревне Алешунино Муромского района унес жизнь одного человека. ЧП произошло около 9 вечера накануне. В пожарную охрану поступил вызов о возгорании в жилом двухквартирном доме. К приезду спасателей дом полыхал вместе с соседней баней на большой площади. В тревожном ведомстве говорят, что звонок пожарным был сделан несвоевременно. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на