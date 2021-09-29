В офисе президента Украины надеются, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут настаивать на проведении встречи в нормандском формате.

В офисе президента Украины надеются, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут настаивать на проведении встречи в нормандском формате.Накануне глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о намерении Киева провести саммит "нормандской четверки" до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. В Москве же считают, что проводить встречу только ради встречи, да еще и без должной подготовки и достигнутых ранее договоренностей нет смысла.Внештатный советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович также оценил вероятность проведения саммита в нормандском формате. По его мнению, такая встреча маловероятна, поскольку Россия на это не пойдет. Якобы он не видит реальных оснований для Москвы проводить эти переговоры.Саммит "нормандской четверки" может состояться лишь в том случае, если на его проведении будут очень настаивать Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, считает советник Ермака.Напомним, ранее Алексея Арестовича о переименовании Украины наделало много шума. Сначала он говорил, что над этим вопросом работают в Офисе Зеленского, однако потом : сказанное – его личное мнение. Также советник главы офиса Владимира Зеленского , что Украина "снялась с крючка" Минских соглашений.