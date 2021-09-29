В ходе визита были обсуждены возможные форматы участия членов общественного совета в профилактической работе с населением.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» член общественного совета при ОМВД России по Юрье-Польскому району благочинный округа Юрьев-Польский Сергей Соловьев посетил помещения, которые занимают участковые уполномоченные полиции.Сергей Соловьев проверил санитарно-техническое состояние помещений, оснащенность оргтехникой и наличие мест для ожидания граждан. Общественник обратил внимание на актуальность контактных данных участковых на информационных стендах.Член общественного совета отметил, что участковые уполномоченные полиции - это сотрудники правоохранительных органов, к которым чаще всего обращаются граждане в случае возникновения проблем, поэтому важно, чтобы они всегда были «на связи» для населения на обслуживаемых административных участках.В ходе визита Сергей Соловьев пообщался с победителем первого этапа конкурса «Народный участковый-2021» старшим лейтенантом полиции Егором Остаповым. Общественник узнал об особенностях обслуживаемого административного участка, об основных направлениях деятельности и обсудил возможные форматы участия членов Совета в профилактической работе с населением.