Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Тушино провели профилактические встречи и беседы с жителями района...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Тушино провели профилактические встречи и беседы с жителями района.Сотрудники полиции Северо-Западного округа регулярно проводят беседы с пожилыми людьми по профилактике наиболее актуальных и часто используемых способов мошенничества, раздают гражданам специальные информационные памятки, в которых указаны номера телефонов для связи и основные схемы дистанционных преступлений.Районные участковые предупреждают, что злоумышленники звонят и, представляясь сотрудниками банка или сотрудниками полиции, сообщают, что совершена атака на банковский счет, кто-то пытается снять денежные средства или даже взять кредит. Мошенники под предлогом спасения накоплений предлагают перевести деньги на безопасные счета, после чего похищают их.Кроме того, злоумышленники звонят от имени социальных служб, медицинских учреждений и других организаций. Они сообщают о якобы положенной путевке в санаторий, для получения которой необходимо заплатить налог, о выявленных тяжелых заболеваниях, за лечение которых нужно заплатить или приобрести дорогостоящий препарат. Мошенники также могут сообщить о якобы положенной компенсации за лечение или неиспользованную путевку в санаторий. Они просят назвать реквизиты банковской карты для перевода денег и, получив необходимые данные, похищают сбережения.Уважаемые граждане! Будьте бдительны, соблюдайте простые правила безопасности для того, чтобы оградить себя от действий мошенников. Проверяйте информацию, полученную в ходе телефонного разговора с неизвестными. Положите трубку и перезвоните в организацию для уточнения. Не переводите деньги и не сообщайте реквизиты банковских карт посторонним людям.УВД по СЗАО информирует, если вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «02» (с мобильных – «102»).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56