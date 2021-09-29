Смотрите в программе Вести-Владимир: - После трагедии в Перми Росгвардии предложили заняться...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- После трагедии в ПермиРосгвардии предложили заняться охраной школ и ВУЗов. Кто занимается этим сейчас? И есть ли необходимость в ужесточении мер?- Бюджет 2022Увеличат расходы на социальную сферу и дороги . В областном парламенте прошло нулевое чтение бюджета на 22-ой год.- Пора на югЖуравли отправились на зимовку. Владимирские орнитологи пересчитали птиц перед их отлетом на юг.