Смотрите в программе Вести-Владимир: - После трагедии в Перми Вместо частной охраны предложили...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- После трагедии в ПермиВместо частной охраны предложили Росгвардию. Кто сейчас охраняет школы и вузы региона и есть ли смысл ужесточать меры?- На скамейке штрафниковПять суток за марш по Большой Московской. Уполномоченная по правам человека навестила ярославских футбольных фанатов в изоляторе.- Перепись 2020И область готовится ко всероссийской переписи населения. Как ответить на вопросы в режиме онлайн?