Смотрите в программе Вести-Владимир:
- После трагедии в Перми
Вместо частной охраны предложили...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- После трагедии в Перми
Вместо частной охраны предложили Росгвардию. Кто сейчас охраняет школы и вузы региона и есть ли смысл ужесточать меры?
- На скамейке штрафников
Пять суток за марш по Большой Московской. Уполномоченная по правам человека навестила ярославских футбольных фанатов в изоляторе.
- Перепись 2020
И область готовится ко всероссийской переписи населения. Как ответить на вопросы в режиме онлайн?