Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение принять депутатский мандат и перейти на работу в Госдуму. Теперь он должен сложить полномочия главы региона. Об этом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение принять депутатский мандат и перейти на работу в Госдуму. Теперь он должен сложить полномочия главы региона. Об этом сообщила обладминистрация. В пресс-релизе сообщается, что указ о сложении с себя полномочий губернатора Владимир Сипягин подпишет в ближайшее время. Через пресс-службу администрации он обратился к жителям области: «Уважаемые жители Владимирской