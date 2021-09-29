Администрация города Владимира отчитывается о скором завершении работ по строительству новой...

Администрация города Владимира отчитывается о скором завершении работ по строительству новой дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского в юго-западном районе.Однако владимирцы недовольны. Уже несколько месяцев жители многоэтажек на Сперанского, Василисина и Нижней Дуброве просят мэрию сделать пешеходный переход в удобном для них месте - от дома №62 по улице Пугачева до дома №20 по улице Нижняя Дуброва, где с одной стороны дороги находятся социальные объекты - детские сады и школа, а с другой стороны - продуктовые магазины.Владимирцы утверждают, что после открытия развязки Сперанского-Чапаева людям придётся тратить больше времени, чтобы перейти дорогу. А некоторые и вовсе будут перебегать её в неположенном месте. Власти обещали установить зебру ещё в момент проведения работ. Но так этого и не сделали. На месте обещанного перехода установили заборы, а переход запланирован в отдалении, на съезде с разворотного кольца, где никто не ходит. Чтобы попасть на этот переход, нужно подняться вверх по склону и преодолеть газон, поскольку проект не предусматривает соединение пешеходных дорожек.Жители опасаются, что дети не будут обходить полкилометра до пешеходного перехода, а будут с угрозой для жизни перебегать дорогу в неположенном, но удобном месте.Люди написали обращение во Владимирский горсовет, открытое письмо в СМИ и ждут реакции властей.