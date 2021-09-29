Областной суд оставил без изменения решение по иску о взыскании материального ущерба, причиненного...

Областной суд оставил без изменения решение по иску о взыскании материального ущерба, причиненного падением дерева на здание Владимирского автовокзала.Собственники здания Владимирского автовокзала обратились в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к управлению ЖКХ администрации г. Владимира, МКУ «Благоустройство» о возмещении материального ущерба.В иске указано, что в июле 2020 года во время грозы на здание упало дерево, росшее на муниципальной земле, в результате чего были повреждены крыша и штукатурка стены здания, а также металлическое ограждение и линии электропередач. Устранение данных повреждений причинило собственникам здания материальный ущерб.Суд пришел к выводу о том, что вред, причиненный автовокзалу, подлежит возмещению МКУ «Благоустройство», которое должно следить за содержанием в надлежащем состоянии зеленых насаждений в городе. Бездействие ответчика, не обеспечившего своевременное выявление аварийного, имеющего потенциальную опасность падения дерева, причинило истцам ущерб.При этом суд указал, что опасное метеорологическое явление в виде грозы, сильного дождя и ветра менее 25 метров в секунду не может быть отнесено к обстоятельствам чрезвычайной ситуации.Решением Октябрьского районного суда г. Владимира исковые требования истцов удовлетворены частично, в их пользу взыскан материальный ущерб в общем размере 209 255 рублей и судебные расходы.Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, проинформировали в пресс-службе областного суда.