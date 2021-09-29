Региональные омбудсмены получают слишком мало. Зарплату и размер поощрений для них нужно повысить. Такое решение приняли депутаты ЗакСобрания на сентябрьском заседании. Проголосовали

Региональные омбудсмены получают слишком мало. Зарплату и размер поощрений для них нужно повысить. Такое решение приняли депутаты ЗакСобрания на сентябрьском заседании. Проголосовали единогласно. Всего в регионе трое уполномоченных: по правам человека, правам ребёнка и бизнес-омбудсмен. Конкретные суммы их зарплат на заседании не прозвучали. Представлял законопроект зам. председателя ЗС Роман Кавинов. Он озвучил лишь процентные соотношения.