Мужчина воспользовался найденной банковской картой для оплаты своих покупок.

В УМВД России по городу Владимиру обратился 27-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Мужчина пояснил, что к счету была привязана карта, пропажу которой он обнаружил накануне.Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий изучили информацию о списании денежных средств, установив, что картой производилась оплата в разных торговых точках города. В дальнейшем была установлена личность покупателя.По подозрению в причастности к хищению денежных средств полицейские задержали 64-летнего жителя областного центра.Установлено, что мужчина оплатил чужой картой свои покупки, потратив в общей сложности около 12 000 рублей.Следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).