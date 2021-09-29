В областном центре мужчина нашел чужую банковскую карту и пошел с ней по магазинам. Теперь за это на него завели уголовное дело. К полицейским обратился 27-летний владимирец, который сообщил о

В областном центре мужчина нашел чужую банковскую карту и пошел с ней по магазинам. Теперь за это на него завели уголовное дело. К полицейским обратился 27-летний владимирец, который сообщил о пропаже денег с его счета. Мужчина пояснил, что накануне он потерял свою банковскую карту. Полицейские изучили информацию о списании денег со счета потерпевшего и установили,