На первом этапе скоростной федеральной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань запущен в...

На первом этапе скоростной федеральной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань запущен в работу асфальтобетонный завод на строительной базе «Покров» (АБЗ). Для укладки первого – пробного слоя асфальтобетона – на нем было изготовлено порядка 800 тонн смеси.Этот АБЗ способен выпускать 160 тонн асфальтобетона в час. Всего на первом этапе М- 12 будет работать четыре АБЗ, общей производительностью 600 тонн в час. Сейчас готовы к работе два АБЗ.Участок, где уложен пробный асфальт, расположен рядом с развязкой с федеральной дорогой М-7 «Волга» во Владимирской области. В работах по устройству пробного слоя асфальтобетонной смеси задействовали более 20 дорожных рабочих и 30 единиц техники.М-12 будет дорогой первой технической категории, с 4 полосами движения, по 2 в каждую сторону. Для устройства верхнего слоя основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки. В ее состав входит уникальное вяжущее, которое специально запроектировано под климатические условия Московской и Владимирской областей.Всего для устройства основного хода дороги используют 1 060 00 м3 песка, 1 440 000 м3 щебня. Поставка инертных материалов идет по железной дороге. Протяженность этого этапа – 80 км, на всем его протяжении завершено строительство временной дороги.На первом этапе М-12 организуется 3 производственные базы и 6 площадок временного складирования материалов. Уже завершено обустройство базы в Аннино.На базе «Покров» кроме АБЗ построен пандус для приемки инертных материалов с ж/д вагонов. Там расположен и штаб строительства этапа. Продолжаются работы по устройству площадки под общежитие и строительству склада из металла.На базе в Уварово построен асфальтобетонный завод и площадка под материал щебеночно-песчаной смеси. Завершены работы по строительству общежития №1, продолжаются работы по организации общежития №2 и сборке штаба.На этапе ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Переносят ЛЭП, газовые трубы, водопроводы, кабели линии связи. Зимой 2021-2022 гг. планируется приступить к устройству 2-х очковой водопропускной трубы протяженностью 96 мидиаметром 2,5 м. Все 27 искусственных сооружений возведут на первом этапе, из которых три – это скотопрогоны, один подземный пешеходный переход в районе развязки с М-7.Генеральным подрядчиком на первом этапе является ГК «Стройтрансгаз».