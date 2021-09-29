В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна,...

В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014 г. №453, установлены запретные сроки добычи рыбы во Владимирской области:с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах.Согласно приложению № 5 к Правилам рыболовства утвержден Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.Во Владимирской области это:Александровский яр - река Ока (Муромский район): деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м; - река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 500 м;Ямской яр - река Ока (Муромский район): в районе 213-210 км судового хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью;Воютинский стан - река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх и вниз по течению 500 м;Дмитровогорская - река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м;Кононовская старица - река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью;Елинская - река Ока (Меленковский район): в пределах административных границ деревни Елино -15 га;Змейская - река Ока (Меленковский район): район села поселока Досчатое - 15 га;Омлевский яр - река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;Монастырская - река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению от города Гороховца - 20 га;Левинская - река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и деревней Богданцево -15 га;Оргтрудовская - река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га;Заводь "Букля" - река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га;заводь Тимоньковская - река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га;Запольская - река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины до деревни Фомиха -1,5 га;Слободинская - река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га;Степановский омут - река Судогда (Судогодский район): район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;Прямица - река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей Жуковской ГЭС -1 га;Шуваловская - река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км; - река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка.Запрет на рыбалку на зимовальных ямах начинает действовать уже с 1 ноября, и продлится он до 30 апреля.Штраф за нарушение данной статьи закона составляет от 2000 рублей до 5000 рублей.Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить по телефонам воВладимире: +7 (4922) 53-07-32, +7 (4922) 53-08-56, в Муроме: +7 (49234)2-04-11, +7 (49234) 2-04-12.