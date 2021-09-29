В Гусь-Хрустальном вынесен приговор супругам-мошенникам Супруги из Гусь-Хрустального договорились...

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор супругам-мошенникамСупруги из Гусь-Хрустального договорились инсценировать дорожно-транспортное происшествие, а затем предъявить иск на восстановительный ремонт автомобиля к администрации города.По версии следствия, проезжая по проспекту Советской власти в г. Гусь-Хрустальный, они увидели яму на дороге, выпустили воздух из правого переднего колеса и инсценировали аварию. Затем сообщили о якобы имевшем место ДТП в местный отдел полиции, демонстрируя сотрудникам ГИБДД спущенное колесо.Для производства оценки восстановительного ремонта автомобиля, подсудимый представил в специализированную организацию подложные предметы оценки - литой диск с повреждениями и разорванную шину, сообщив, что повреждения, якобы, получены в результате ДТП. Восстановительные услуги по ремонту оценили в 44,5 тыс. рублей. После этого подсудимые обратились в мировой суд, представив пакет документов о ДТП и оценке ремонта.По результатам рассмотрения их искового заявления суд вынес решение о взыскании с администрации г. Гусь-Хрустальный суммы ущерба и судебных расходов в размере более 70 тыс. рублей, выдан исполнительный лист. Однако замыслы злоумышленников были раскрыты, получить деньги они не успели.Учитывая полное признание подсудимыми вины и позицию стороны государственного обвинения по делу, женщине назначено наказание виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, а ее мужу - штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.