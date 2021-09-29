Сегодня - Всемирный день сердца. Заболевания сердечно-сосудистой системы - одна из самых частых...

Сегодня - Всемирный день сердца. Заболевания сердечно-сосудистой системы - одна из самых частых причин смерти людей во всем мире.В нашей стране гипертонией страдают более 40 процентов мужчин и женщин. Чтобы предотвратить болезнь, врачи советуют нормализовать вес, отказаться от вредных привычек и получать хотя бы 30 минут физической нагрузки в день. Сосудистые центры работают во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме. Благодаря им доля смертей уменьшилась с 62 процентов до 51. Выявить патологии помогут и центры здоровья. Их адреса на официальном ресурсе Минздрава.