Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ярославских...
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ярославских болельщиков, которые продолжают отбывать административный арест в изоляторе временного содержания.
Всего в полицию было доставлено 100 фанатов, в том числе шестеро несовершеннолетних. Их уже передали родителям. К административной ответственности были привлечены 43 человека. Как сообщила Омбудсвумен, жалоб со стороны задержанных не было. Условия содержания удовлетворительные. Все болельщики были осмотрены врачом, всем было предоставлено право на телефонный звонок.
Напомним, в прошедшее воскресенье фанаты "Шинника", приехавшие во Владимир на игру с "Торпедо" решили пройти колонной через арку Золотых ворот, после чего заблокировали движение по улице Большой Московской. В итоге вместо стадиона болельщики попали в отделение полиции. Руководство "Шинника" обратилось с жалобой в ФНЛ.