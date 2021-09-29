Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ярославских...

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетила ярославских болельщиков, которые продолжают отбывать административный арест в изоляторе временного содержания.Всего в полицию было доставлено 100 фанатов, в том числе шестеро несовершеннолетних. Их уже передали родителям. К административной ответственности были привлечены 43 человека. Как сообщила Омбудсвумен, жалоб со стороны задержанных не было. Условия содержания удовлетворительные. Все болельщики были осмотрены врачом, всем было предоставлено право на телефонный звонок.Напомним, в прошедшее воскресенье фанаты "Шинника", приехавшие во Владимир на игру с "Торпедо" решили пройти колонной через арку Золотых ворот, после чего заблокировали движение по улице Большой Московской. В итоге вместо стадиона болельщики попали в отделение полиции. Руководство "Шинника" обратилось с жалобой в ФНЛ.