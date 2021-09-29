Генеральный директор московской строительной фирмы признан виновным в коммерческом подкупе при...

Генеральный директор московской строительной фирмы признан виновным в коммерческом подкупе при выполнении муниципального контракта по строительству школы.Согласно собранным СК по Владимирской области совместно с ФСБ доказательствам, 40-летний руководитель фирмы признан судом виновным в незаконном получении вознаграждения за заключение договоров субподряда. Мы уже писали об этом уголовном деле.Было установлено, что администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест на сумму более 647 миллионов рублей.В целях выполнения условий контракта генеральный директор фирмы заключил договоры субподряда с двумя владимирскими организациями на сумму более 49 миллионов рублей под условием перечисления ему 20 процентов от цены заключенных договоров. Таким образом, в августе 2018 года генеральный директор незаконно получил от директоров владимирских организаций денежное вознаграждение в размере свыше 10 миллионов рублей.В то же время необходимо отметить, что работы по строительству школы были завершены и в 2019 году дети приступили к обучению.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд назначил генеральному директору наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственнного комитета РФ по Владимирской области.