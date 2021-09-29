Кроме пожара в Муромском районе, в деревне Алешунино, где погиб мужчина (мы писали об этом), за...

Кроме пожара в Муромском районе, в деревне Алешунино, где погиб мужчина (мы писали об этом), за прошедшую ночь произошло еще два возгорания.Так, накануне, в 21.21 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в городе Юрьев-Польский, на улице Бобкова, дом 25. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались от МЧС 2 единицы техники, 6 человек личного состава.А ближе к пяти утра 29 сентября загорелся гараж по адресу: Киржачский район, деревня Аленино, улица Радужная, дом 23.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильно задымление на 1-ом этаже гаража. Пожарные не дали распространиться огню на 2-ой этаж и оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1988 года рождения.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.