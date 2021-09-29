Порядка 330 искусственных сооружений возведут на М-12 от Москвы до Казани. На реке Ока завершается...

Порядка 330 искусственных сооружений возведут на М-12 от Москвы до Казани.На реке Ока завершается возведение технологического моста для начала строительства одного из трех внеклассных мостов в рамках проекта М-12 и единственного вантового моста. Его центральный пролёт планируется сделать 254 м. Общая протяженность мостового перехода составит 1,3 км, стоять он будет на 17 опорах, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".Этот вантовый мост соединит владимирский и нижегородский берега Оки и станет частью этапа скоростной дороги М-12.Всего на 4-м этапе М-12, протяженностью более 120 км, планируется возвести 11 мостов через различные реки и овраги. Для обеспечения строительного процесса, для проезда самосвалов и дорожной спецтехники, занятой в подготовке территории к строительным работам, уже возвели временный мост через реку Велетьма и понтонную переправу через реку Теша.После получения разрешения Главгосэкспертизы на проведение строительно-монтажных работ строители приступят к возведению основных искусственных сооружений – мостов, путепроводов и пешеходных переходов.Отметим, что скоростная магистраль М-12 Москва — Казань протяженностью 810 километров является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». По заявлению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, в ближайшие три-четыре года М-12 будет самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта в регионах прохождения магистрали к 2050 году может составить более 500 млрд. рублей. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2024 год.