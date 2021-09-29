Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 57 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Гусь-Хрустального района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае текущего года находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант, проходя по одной из улиц в поселке, где проживает, обратил внимание на хозяйственную постройку. Предположив, что внутри может быть что-то, имеющее ценность, злоумышленник взломал запорное устройство, проник внутрь помещения и похитил оттуда инструменты, удлинитель и набор ключей. С похищенным фигурант скрылся с места преступления.Продолжая противоправные действий, мужчина совершил ещё одну кражу музыкального инструмента и ноутбука.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 57 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района. Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что часть похищенного продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.