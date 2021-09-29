Злоумышленник вошел в подсобное помещение магазина, где хранились вещи сотрудников.

В августе текущего года в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о хищении кошелька у местной жительницы. Женщина пояснила, что оставила кошелек с деньгами в подсобном помещении магазина, где работает. Сумма причиненного ущерба составила 7 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате подозреваемый в хищении был установлен. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, обратил внимание на незапертое подсобное помещение и вошел внутрь. Найдя кошелек потерпевшей, забрал его и скрылся. Деньги впоследствии потратил.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).