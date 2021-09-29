В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном доносе о...

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Гусь-Хрустальный.По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года молодой человек в различных микрокредитных организациях получил кредиты, которые не смог погасить.Чтобы не возвращать деньги, обвиняемый решил обратиться в полицию с заявлением о том, что неустановленное лицо оформило на него займы. Однако в ходе проверки установлено, что обстоятельства, изложенные заявителем, не соответствует действительности, а также что при оформлении кредитов присутствовал он лично.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: Pexels.com