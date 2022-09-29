Переориентироваться с Европы на Азию с минимальными потерями - главная задача экспортеров...

Переориентироваться с Европы на Азию с минимальными потерями - главная задача экспортеров Владимирской области. Сейчас их 450, из них 380 - субъекты малого предпринимательства. Все они крайне заинтересованы в успешной реализации экспортной стратегии региона, особенно в условиях давления санкций недружественных государств. Насущные проблемы они обсудили за круглым столом на тему "Особенности экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки в современных условиях".Задача экспортной стратегии Владимирской области - сохранение кадров и развитие новых сфер взаимодействия с азиатским рынком. Заинтересованность исходит от самих предпринимателей. С ними проводят исследования, ежемесячные опросы по средствам телефонной и e-mail связи, выявляют ключевые направления экспорта, а также основные потребности импорта, связанные с жизнеобеспечением и корректным функционированием компании в современных реалиях.Александр Ремига, врио первого замгубернатора Владимирской области:- Сейчас мы разрабатываем предметную программу, которая нам позволит заходить и организовывать работу для наших предприятий, в первую очередь, на азиатских рынках, на рынках Ближнего Востока. Конечно, мы рассматриваем тоже в долгосрочной перспективе Африку и Южную Америку как потенциальные рынки, интересные для производителей Владимирской области.Павел Шибилов, руководитель проекта по международному развитию АО "Российский экспортный центр":- Регионы Ближнего Востока и Северной Африки являются одними из ключевых регионов. На них должны быть сейчас сосредоточены все основные усилия наших производителей. Правительства государств Ближнего Востока и Северной Африки проявили трезвую позицию дипломатическую, не присоединились к недружественным действиям в отношении нашей родины. Мы просто сейчас понимаем, кто был истинными друзьями, а кто нет.Компания Алексея Логинова занимается грузовыми перевозками - в том числе в другие страны. Процесс переориентации грузового потока на Азию вызывает немало вопросов. Их удалось обсудить с экспертами за круглым столом, организованным Центром поддержки экспорта.Алексей Логинов, директор ООО "Служба экспедирования грузов":- Проблема коридора транспортного "север-юг", который соединяет центральную часть России с этими рынками, про которые мы говорим. То есть он не работает в полную силу, он только перспективный, там очень много проблем.Помогает побеждать в конкурентной борьбе скорость логистики, доступные цены и помощь Центра поддержки экспорта.Денис Бадекин, старший клиентский менеджер "Российского экспортного центра":- Российский экспортный центр, Федеральный центр поддержки экспорта предоставляет услуги нефинансовой и финансовой поддержки экспортеров и производителей. Регулярно участвуют в бизнес-миссиях и выставках.Бизнесмены получают компенсацию части затрат на транспортировку продукции, информационную поддержку, возможность общения с коллегами. Предприниматели надеются, личные встречи и открытый диалог принесут новые идеи.Любовь Клюквина, Семен Карпов. «Вести-Владимир»