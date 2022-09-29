Во Владимирской области продолжается частичная мобилизация, а через два дня стартует еще и осенний...

Во Владимирской области продолжается частичная мобилизация, а через два дня стартует еще и осенний призыв. Сегодня в администрации региона прошло заседание областной призывной комиссии. На нем объявили, что в войска отправят тысячу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 500 человек меньше, чем призвали весной.Владимир Куимов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Призванные на службу не отправляются на территорию, где проходит специальная военная операция. Это прямой запрет, о котором неоднократно говорил и Президент нашей страны. Ребята будут распределены в различные воинские части. Один год военной службы, берем только тех, кто годен по состоянию здоровья.На сегодняшний день полностью сформированы медкомиссии. Осенняя кампания продлится до конца года. Призывников-срочников направят в сухопутные и воздушно-десантные войска, а также в подразделения связи и радиоэлектронной борьбы. Большинство ребят будут проходить срочную службу на территории западного военного округа. Все те, для кого этой осенью заканчивается срок службы, в положенные сроки вернутся домой.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Те, кто у нас прошлой осенью призывался, они будут уволены, демобилизованы. Придут обратно домой. Однозначно, никаких, и сегодня это было доведено, решений призвать их сейчас по мобилизации не должно быть.