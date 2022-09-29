Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 29 сентября второй раз посетил учебный центр для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района и рассказал подробности в своем

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 29 сентября второй раз посетил учебный центр для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района и рассказал подробности в своем telegram-канале. Александр Авдеев сообщил, что в эту «учебку» привозят мобилизованных не только из Владимирской области, но и с других регионов, из-за чего особенно остро стоит вопрос обеспечения призывников всем необходимым. «Горячим