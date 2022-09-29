По итогам подсчёта 100% протоколов «за» вхождение в состав России проголосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По итогам подсчёта 100% протоколов «за» вхождение в состав России проголосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Итоги референдумов прокомментировал депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.Итоги подсчёта следующие: в ДНР инициативу поддержали 99,23% проголосовавших; в ЛНР - 98,42%; в Запорожской области - 93,11; в Херсонской области - 87,05%.«Это практически единодушное решение. Люди сделали свой выбор. Особо хотел бы подчеркнуть героизм членов избирательных комиссий. Несмотря на опасность, они работали четко, прозрачно, честно, старались, чтобы все желающие реализовали своё право голоса. Я, как международный наблюдатель, не зафиксировал ни одного нарушения. Кстати, наш подшефный город Докучаевск в едином порыве отдал голоса за вхождение в РФ», - в своем аккаунте в соцсетях Игорь Игошин.