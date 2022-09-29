Борис Моисеев никогда не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Более того, он и в жизни, и на сцене всячески педалировал ее. И стал одним из первых певцов, открыто признавшихся в любви к мужчинам. Хотя подобные откровения могли бы прозвучать из уст каждого второго нашего артиста.

Борис Моисеев никогда не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Более того, он и в жизни, и на сцене всячески педалировал ее. И стал одним из первых певцов, открыто признавшихся в любви к мужчинам. Хотя подобные откровения могли бы прозвучать из уст каждого второго нашего артиста.Первый мужчина в жизни крошки Бори случился еще в конце 70-х, когда он танцевал в музыкальном театре литовского Каунаса. "Вдруг появляется молодой дядька, и это была моя первая любовь, – позже рассказывал артист. – Может, я никогда не был бы геем, но это была настоящая любовь! Он приехал ко мне с гастролей в Париж и привез роскошное кашне. Начался безумный роман! Это был первый человек, который мне сказал: "Ты такой красивый! У тебя такие мозги!"А потом сколько их было! Километры! Актеры, танцоры, режиссеры, просто красивые парни! Когда в Москве стали открываться гей-клубы, Борис Моисеев посетил каждый. "Да, это мой цвет. Ну и что? Я по канавам не прячусь, а тусуюсь с интересными людьми. Я никогда не скрывал своей ориентации", – гордился певец.Не брезговал он и гей-саунами, где всегда можно было найти быстрый анонимный секс и выпустить на волю похоть. Долгое время близ станции метро "Маяковская", что в шаговой доступности от дома Моисеева на Краснопролетарской улице, работала сауна для любителей однополых утех. Вот что рассказал "Дни.ру" ее завсегдатай Роман А.: "Пару раз видел там голого Бориса. Признаться, неаппетитное было зрелище – дряблый дедок с маленьким причиндалом. Хотя молодые красавцы терлись об него с удовольствием".В 2010-м у Бориса Моисеев случился первый инсульт.В результате левая часть тела была парализована, работали не все мышцы лица и была затруднена речь. Причиндал тоже остался безвольно висеть и был годен разве что для отправления естественной нужды. Все секс-подвиги, сладкие парни и гей-сауны у 56-летнего артиста остались в прошлом...