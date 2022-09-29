Эко-привычки помогают сохранять природу.

Начиная с 1978 года, в каждый последний четверг сентября отмечается Всемирный день моря. Праздник призван привлечь внимание общественности к загрязнению и усыханию морей, а также к проблемам сохранения различных биологических видов. Одна из наиболее важных задач - это предупреждение загрязнения морской среды. И с этой задачей можно и нужно справляться не только на берегу, но и вдали от него.Несмотря на то, что территория Владимирской области находится в дали от моря, праздник важный и для нашего региона, так как реки, протекающие в регионе, образуют водные артерии, которые несут свои воды к морским берегам.Различные отходы, в том числе микропластик попадающий в реки, являются первопричиной гибели множества птиц и млекопитающих в год. Такая взаимосвязь водных объектов наглядно показывает нам тот факт, что загрязнение морей напрямую связано с загрязнением рек.Чем можно помочь? Внедрить в свою жизнь полезные эко-привычки. Так, например, ГБУ ВО «Экорегион» недавно напомнили о пяти наиболее популярных и эффективных из них.1. Потребляйте разумно. Сокращая бытовое потребление воды, переходя на энергосберегающие технологии, используя многоразовую посуду, Вы сокращаете образование отходов и экономите природные ресурсы.2. Откажитесь от пластиковых пакетов. Отказываясь от пластиковых пакетов в пользу бумажных или выбирая эко-сумки мы сможем уменьшить пластиковые отходы.3. Используйте пункты приема вторсырья. Большую часть предметов, которые мы используем в повседневной жизни, можно и нужно сдавать на переработку. Так мы не только снизим образование отходов, но и сохраним различные природные ресурсы.4. Выбирая экологичные виды транспорта вы поможете дышать чистым воздухом себе и своим близким, а также сэкономите на обслуживании личного автомобиля.5. Не стоит выбрасывать старую одежду в мусорный бак. Если вам больше не нужны вещи отдайте их в различные фонды или приюты, где им найдут повторное применение.Кроме напоминания о полезных экологичных привычках, на официальной странице ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public189200983, #экопункты33) вы сможете найти список пунктов приема вторсырья, которые расположены на территории Владимирской области. Список будет обновляться и дополняться по мере поступления и получении новой информации.