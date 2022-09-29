В ближайшие дни состоятся похороны Бориса Моисеева. Очевидно, что Аллы Пугачевой, которая еще в начале 80-х заметила талантливого танцора и пригласила работать в своем шоу, на панихиде не будет.

В ближайшие дни состоятся похороны Бориса Моисеева. Очевидно, что Аллы Пугачевой, которая еще в начале 80-х заметила талантливого танцора и пригласила работать в своем шоу, на панихиде не будет.За последние несколько лет Алла Борисовна выбиралась на траурные мероприятия считанное число раз. В октябре 2018-го она была в Центральном Доме Литераторов на прощании с актером Романом Карцевым. В феврале 2020 года хоронила своего давнего друга – певца Александр Кальянова. Когда-то он работал у нее звукорежиссером, а потом певица предложила ему и самому выйти на сцену. В ноябре 2020-го Алла Пугачева с пятым мужем появилась на похоронах Михаила Жванецкого, которого считала своим творческим братом. В январе 2021 года артистка побывала на прощании с художником-сценографом Борисом Красновым, который оформлял певице многие программы. В сентябре 2022-го Алла Борисовна Пугачева пришла к гробу Михаила Сергеевича Горбачева. Ведь именно он в 1991 году подписал указ о присвоении ей звания Народной артистки СССР.Интересно, что на похоронах своей давней подруги Галины Волчек в декабре 2019-го певица не появилась. Ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) у гроба сообщил: "Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь".Не будет ее, видимо, и на похоронах Бориса Моисеева – стало известно, что артистка с детьми частным бортом из аэропорта Внуково-3 спешно улетела в Израиль. На свой скорый отъезд она намекала при прощании с крошкой Борей. "Хороню тебя в своем сердце", – обратилась тогда артистка к умершему товарищу. Это был знак. В смысле, хоронить в реальности не получится, но сердцем она будет на траурных мероприятиях даже находясь двух с половиной тысяч километров.