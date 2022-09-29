Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и...

Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.Как сообщает официальный telegram-канал Центр «Мой бизнес» г. Владимир, заемщик (в том числе индивидуальный предприниматель) должен обратиться в кредитную организацию с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней.Срок обращения - не позднее 31 декабря 2023 года.Чтобы получить кредитные каникулы, необходимо обратится в организацию, выдавшую кредит любым способом, который указан в кредитном договоре. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, кредитор сам запросит их в Минобороны РФ. Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство.Фото https://t.me/moi_biz_33