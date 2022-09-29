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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2022-klienty-energosbyt-volga-teper-mogut-napravit-obrashhenie-cherez-vidzhet-reshaem-vmeste-gosuslugi-.html" target="_blank">Клиенты «Энергосбыт Волга» теперь могут направить обращение через виджет «Решаем вместе. Госуслуги» </a> - На сайте «Энергосбыт Волга» размещён виджет платформы обратной связи «Решаем вместе. Госуслуги»....