На сайте «Энергосбыт Волга» размещён виджет платформы обратной связи «Решаем вместе. Госуслуги»....
На сайте «Энергосбыт Волга» размещён виджет платформы обратной связи «Решаем вместе. Госуслуги». Через эту электронную форму клиенты компании могут создать обращение, авторизовавшись через сайт госуслуг. Срок рассмотрения вопроса составляет от 10 до 30 дней. Услуга доступна для физических и юридических лиц.
Перейдите на главную страницу сайта www.esbvolga.ru. Виджет расположен внизу страницы. Кликните на кнопку «Написать о проблеме». В открывшейся форме обратной связи опишите ситуацию, кратко изложив её суть. Прикрепите необходимые для рассмотрения вопроса файлы (документы, фотографии, скриншоты и т.д.). Выберите одну из двух категорий – «Электроэнергетика» или «Иное» (например, для вопросов по единой квитанции за услуги ЖКХ).
Для эффективного взаимодействия и оперативного ответа в одном обращении описывайте одну проблему, предложение или вопрос. Если их несколько, напишите о каждом отдельно. Обращение будет направлено сразу после авторизации.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что с обращениями клиентов работает контактный центр компании. Горячая линия принимает звонки с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу, воскресенье - выходной. Обращения принимаются по номеру 8 (4922) 77-30-00, на электронную почту [email protected]
, через живой чат на сайте компании и через виджет «Подать обращение». Для юридических лиц работает отдельная горячая линия 8 (4922) 66-67-28.