Сфера информационных технологий в стране пережила за этот год несколько непростых моментов. Сначала...

Сфера информационных технологий в стране пережила за этот год несколько непростых моментов. Сначала уход с российского рынка крупных иностранных компаний и их политика «релокации» своих специалистов. Затем отток кадров на фоне частичной мобилизации. Сейчас потребность в IT-специалистах ощутима. Как их привлечь и удержать - своим опытом поделились в компании «ДивЛаб».Здесь готовы принять даже начинающих. Из них за год-полтора под руководством опытных ИТ-специалистов вырастают менеджеры проектов, бизнес-аналитики и технические разработчики. Однако найти, привлечь и удержать сотрудников ИТ-сферы сейчас непросто.Кристина Шуберт, Директор по персоналу компании «ДивЛаб»:- Наш ключевой партнер Диван.ру недавно был признан лучшим интернет-магазином по результатам всероссийского Рейтинга Рунета-2022. И этот проект был разработан нашими ребятами, нашей командой, нашими разработчиками.Компания «ДивЛаб» входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. И работает с крупными застройщиками, торговыми сетями и интернет-магазинами. Ориентир - дальнейшее развитие ИТ-продуктов в России.Антон Огурцов, заместитель Генерального директора компании «ДивЛаб»:- Для реализации этих планов нам нужна сильная команда профессионалов. Поэтому мы растем, развиваемся и сейчас активно набираем специалистов по направлениям веб-разработка и 1С-разработка.В «ДивЛаб» помогают сотрудникам собрать и подать все необходимые для отсрочки документы. Одно из условий - наличие высшего образования по списку от Министерства цифрового развития. Государственная поддержка ИТ-отрасли и занятых в ней специалистов сегодня очень важна, отмечают в компании. Принятие необходимых мер, в частности, отсрочки от частичной мобилизации, позволит отрасли дальше развиваться и создавать качественные ИТ-продукты для российского рынка.Наталья Головешкина, Максим Калашников, Семен Карпов. «Вести-Владимир»