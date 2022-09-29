Заражение коронавирусом подтвердилось у младшей медсестры из приёмного отделения Областной психиатрической больницы №2 после плановой сдачи ПЦР-теста.

Заражение коронавирусом подтвердилось у младшей медсестры из приёмного отделения Областной психиатрической больницы №2 после плановой сдачи ПЦР-теста. По долгу службы женщина контактировала с больными. Комиссия не признала случай страховым и отказала медсестре в компенсации. Тогда пострадавшая обратилась в суд.Фемида встала на сторону медработницы и подтвердила её право на получение страховой выплаты в 68 тысяч 811 рублей. Решение пока не вступило в силу.