Татьяна Брухунова, жена советского юмориста Евгения Петросяна, шокировала поклонников.

Татьяна Брухунова, жена советского юмориста Евгения Петросяна, шокировала поклонников.Молоденькую жену ЕвгенияПетросяна Татьяну Брухунову трудно назвать модным блогером. Она не снимает многосториз, не посещает модные клубы и вечеринки. Обычно девушка делится моментамииз жизни, путешествиями и редкими кадрами с супругом. Однако, в последнее времяТатьяна раскрылась с новой стороны. Все чаще она делится своими образами иновыми нарядами.Так, последняя фотографияи образ слегка удивили поклонников. Татьяна выбрала фактурный жакет,подчеркивающий талию, а вниз надела юбку из тонкой сетки. Не все подписчикиоценили такой лук — некоторые посчитали, что Татьяна буквально выперлась налюди без штанов. Другие же, напротив, заметили, что у жены Петросяна отличныеноги, а увидев такую даму на улице непременно захочется обернуться вслед.Еще Татьяна решиласьна откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на множество вопросовпоклонников о творчестве, предпочтениях в книгах и постановках, а такжерассказала про воспитание маленького сына. Кроме этого, Татьяна рассказала оботношениях с некоторыми другими известными личностями. Жена Евгения Петросяна сказала, что из-за ее общественно позиции многие решили прекратить с ней общение.