Татьяна Брухунова, жена советского юмориста Евгения Петросяна, шокировала поклонников.
Татьяна Брухунова, жена советского юмориста Евгения Петросяна, шокировала поклонников.
Молоденькую жену Евгения
Петросяна Татьяну Брухунову трудно назвать модным блогером. Она не снимает много
сториз, не посещает модные клубы и вечеринки. Обычно девушка делится моментами
из жизни, путешествиями и редкими кадрами с супругом. Однако, в последнее время
Татьяна раскрылась с новой стороны. Все чаще она делится своими образами и
новыми нарядами.
Так, последняя фотография
и образ слегка удивили поклонников. Татьяна выбрала фактурный жакет,
подчеркивающий талию, а вниз надела юбку из тонкой сетки. Не все подписчики
оценили такой лук — некоторые посчитали, что Татьяна буквально выперлась на
люди без штанов. Другие же, напротив, заметили, что у жены Петросяна отличные
ноги, а увидев такую даму на улице непременно захочется обернуться вслед.
Еще Татьяна решилась
на откровенный разговор с подписчиками. Она ответила на множество вопросов
поклонников о творчестве, предпочтениях в книгах и постановках, а также
рассказала про воспитание маленького сына. Кроме этого, Татьяна рассказала об
отношениях с некоторыми другими известными личностями. Жена Евгения Петросяна сказала, что из-за ее общественно позиции многие решили прекратить с ней общение.