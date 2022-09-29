В цифровой сервис Russpass интегрируется сайт Суда сюда!. Теперь москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на речные трамваи и теплоходы, выбрать дату поездки, причал отправления и оплатить проезд с помощью банковской карты.

В цифровой сервис Russpass интегрируется сайт "Суда сюда!". Теперь москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на речные трамваи и теплоходы, выбрать дату поездки, причал отправления и оплатить проезд с помощью банковской карты.По поручению мэра Сергея Собянина ведется работа по повышению качества речных поездок, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, интеграция Russpass с сервисом "Суда сюда!" сделает такие прогулки еще удобнее.Москвичи и гости города могут совершить речную прогулку длительностью от полутора до двух с половиной часов. Число маршрутов зависит от навигационного сезона.После интеграции с "Суда сюда!" на Russpass доступно более 10 маршрутов речных прогулок. Начать поездку можно от Киевского, Северного речного вокзала и других причалов.Для приобретения билетов нужно зайти в общее меню Russpass, выбрать подраздел "Как добраться" и кликнуть "Речные трамваи". На экране появятся доступные варианты речных прогулок.На Russpass представлено подробное описание каждого маршрута. Можно узнать о длительности прогулки, о достопримечательностях, которые встретятся по пути, о типе речного транспорта и его удобствах.Russpass – цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России. Пользователи найдут готовые туры или смогут составить собственный маршрут по интересным и красивым местам.К партнерской программе сервиса тысяча организаций по всей России: экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие. Russpass дает малому и среднему предпринимательству в сфере туризма дополнительную рекламу и позволяет увеличить количество посетителей.