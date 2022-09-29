Вторая жизнь твердых коммунальных отходов. В регионе продолжается строительство новых...

Вторая жизнь твердых коммунальных отходов. В регионе продолжается строительство новых мусоросортировочных станций. На одной из них - в Камешковском районе - побывал наш корреспондент Дмитрий Горкин. О том, когда станция заработает и как она изменит схему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, в нашем следующем сюжете.Небольшой ангар, дезактивационная ванна, конвейерная лента, пресс. Таким набором приспособлений сегодня обладает новый строящийся мусоросортировочный комплекс в Камешковском районе. Вторую жизнь благодаря ему в скором времени смогут обрести твердые коммунальные отходы местных жителей и Суздальского района.Юрий Самодуров, заместитель директора департамента природопользования Владимирской области:- Отбирается пластик, стекло, картон, алюминиевая банка или другие цветные металлы. И также черные металлы благодаря установленному здесь магнитному сепаратору.Задачу - снизить процент захоронения ТКО наполовину дал президент России Владимир Путин. Срок исполнения - до 2030 года. Объект в Камешковском районе сейчас готов примерно на 80 процентов. Заявленная мощность - 40 тысяч тонн мусора в год.Кирилл Юрин, представитель компании "Экохолдинг":- Предварительные работы были проделаны колоссальные, здесь бывшая свалка, соответственно, мы очень долго готовили площадку, вывозили мусор. Осуществляли засыпку, заливку плиты фундамента. И возведение ангара. На текущий момент мы находимся на завершающей стадии строительства, в том числе проводим завершающую стадию пусконаладочных работ.На одном конвейере предусмотрено 12 постов, то есть 12 человек будут отбирать необходимые фракции вручную. Далее мусор будет проходить через дробилку и пресс. Неподходящие отходы увезут на полигон для захоронения. По предварительным расчетам, таким образом удастся отправить на переработку около 15% мусора.Юрий Самодуров, заместитель директора департамента природопользования Владимирской области:- Действует у нас сейчас три мусоросортировочных комплекса, они все по 40 тысяч тонн, это комплекс во Владимире, рядом с Александровом и на полигоне в Петушинском районе, центр по переработке в деревне Бабанино. Он открылся 2021 году, а заработал в полной мере с июня месяца.На очереди еще одна станция в Муромском районе. Область станет чище и экологически безопаснее. Открытие мусоросортировки в Камешковском районе планируется на конец этого года. По сути, почти все готово, осталось лишь получить лицензию, и подготовить необходимые документы.Дмитрий Горкин, Семен Карпов. “Вести-Владимир”